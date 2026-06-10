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Mersin'de sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli tutuklandı

Mersin'de sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de ikinci el eşya satışı için sosyal medyada sahte ilan paylaşarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Mersin'de ikinci el eşya satışına yönelik sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ikinci el eşyaların satışı için sosyal medya aracılığıyla duyurdukları sahte ilanlarla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kimlikleri belirlenen 20 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde, 22 cep telefonu, 22 SIM kart, 2 sabit disk, bilgisayar ve 4 banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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