Mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi

Güncelleme:
Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi market, fırın, kasap ve lokantalarda haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler gerçekleştirdi.

MERSİN'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde market, fırın, kasap ve lokantalarda haksız ve fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte gerçekleştirilen denetimlerde, market, fırın, kasap ve lokantalarda ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. İşletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Denetimlerde ilgili bilgi veren Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, ramazan ayı öncesi kent genelindeki denetimlerin artırıldığını belirterek, "Başta marketler olmak üzere işletmelerde fahiş fiyat ve etiketlere yönelik kontroller yapıyoruz. Fahiş fiyatların önüne geçebilmek ve fırsatçılara fırsat bırakmamak adına piyasadaki fiyatların yükselişlerini kontrol altına alabilmek amacıyla denetimlerimiz sürüyor. Marketlerdeki fiyat artışlarını kontrol altına alıyoruz. İşletmelerin 'fiyat güncellemeleri' adı altında yapmış olduğu değişiklikleri mutlaka etiketlerine işlemeleri gerekmektedir. Fahiş fiyatla ilgili olarak uygunsuz, kişisel artışlara gitmemeleri, bu konuda özellikle vatandaşı düşünerek hareket etmeleri ve sonuçlarından da sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekiyor" dedi.

Fahiş fiyat artışına karşı vatandaşlara da çağrı da bulunan Sümer, "Vatandaşlarımız Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan, CİMER'den, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamamızdan ve Müdürlüğümüze müracaat ederek yaşadıkları sorunlarla ilgili bizden yardım alabilirler. Biz de kendilerine gerekli destekleri sağlıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
