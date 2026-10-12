Haberler

Mersin'de Osmaniyespor taraftar otobüsüne taşlı saldırıda 7 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin-Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma ekipleri iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Mersin'de dün otoyolda bir taraftar otobüsünün taşlanmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin-Adana Otoyolu'nun Ziyarettepe mevkisinde dün Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aracın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Ekipler, kimliğini belirledikleri 7 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya’da feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Saklıkent yolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Polisten kaçarken yakalandı: Cezayı duyunca sinir krizleri geçirdi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi