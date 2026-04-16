Lastiğin tamir sırasında patlaması kamerada
Mersin'deki bir lastik tamir atölyesinde tamiri yapılan kamyonet lastiğinin patlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, patlama anında bir çocuğun korkuyla uzaklaştığı görüntüler dikkat çekti.
Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu'nda bir lastik tamir atölyesinde meydana geldi. Tamiri yapılan kamyonet lastiği gürültüyle patladı. Olayda yaralanan olmazken, lastiğin patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde çalışan çocuğun lastiğin patlamasıyla korkuyla uzaklaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı