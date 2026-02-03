Mersin'de 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, kaçak kol saatleriyle ilgili yürütülen operasyonda 116 bin 50 taklit ürün ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Mersin'de çeşitli markalara ait 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan taklit 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi.
Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.???????
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel