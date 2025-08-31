Mersin Bozyazı'da Zafer Bayramı Bisiklet Turu Düzenlendi

Mersin Bozyazı'da Zafer Bayramı Bisiklet Turu Düzenlendi
Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. 150 katılımcının pedal çevirdiği tur, Sahil Yaşam Parkı'ndan başladı ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya etkinlikte yer alarak bayramı kutladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Bozyazı Belediyesince organize edilen tur, Sahil Yaşam Parkı'nda başladı.

Tura katılan 150 kişi, ilçe genelinde pedal çevirdi.

Katılımcılara teşekkür eden Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
