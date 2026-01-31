Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için uygulanan yüzde 1'lik büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerine de büyüme sınırı getirildiği belirtilerek, sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlendiği ifade edildi.

TCMB, yapılan düzenlemelerin makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi amacı taşıdığını duyurdu.