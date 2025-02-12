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Meriç Kaymakamı Ayte Halk Pazarını Ziyaret Etti

Meriç Kaymakamı Ayte Halk Pazarını Ziyaret Etti
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Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, halk pazarında esnafla sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyarete Belediye ve ilçe yetkilileri de katıldı. Ayrıca, 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılacak kadın güreşçilerin hazırlıkları tamamlandı.

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, halk pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Ayte, alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ayte'ye ziyaretinde Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi ve ilçe emniyet amiri eşlik etti.

Kadın güreşçiler hazırlıklarını tamamladı

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Edirne'yi temsil edecek kadın güreşçiler hazırlıklarını tamamladı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) ziyaret ederek Sivas'ta düzenlenecek şampiyonaya katılacak sporcularla bir araya geldi.

Toplantıda sporcuların taleplerini dinleyen Ak, başarı dileklerini iletti.

Edirne kafilesinin şampiyonaya 25 sporcu, 1 idareci ve 2 antrenör ile katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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