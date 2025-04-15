Melikgazi'de Yeni Pazar Yerleri ile Alışveriş Kolaylaşıyor

Melikgazi Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yeni pazar yerleri, esnafa ve vatandaşlara daha rahat alışveriş imkanı sunuyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hem esnafın daha sağlıklı koşullarda satış yapması hem de vatandaşların rahat bir ortamda alışveriş yapmaları amacıyla ilçeye yeni pazar yeri yaptıklarını, eski pazar yerlerinde ise bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçenin her köşesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde hem esnafımız hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak projelerimizi hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz. İlçede bulunan pazar yerlerimiz şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlıyor. Kapalı pazar yerleri hem esnaflar hem de vatandaşlar için konforlu, güvenli ve düzenli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Amacımız hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek projelere imza atmak. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm yatırımları hayata geçiriyoruz. Selçuklu, Gürpınar, Kazım Karabekir, Bahçelievler ve Alparslan mahallelerine kapalı pazar yerleri yapmıştık. Kapalı pazar yerlerini alışveriş günleri dışında etkinlik veya kültürel faaliyetler için de kullanıyoruz. Bu kapsamda da pazar yerlerimiz çok yönlü mekanlar gibi hizmet ediyor."