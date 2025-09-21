Melikgazi'de Çiftçilere Destek: Yeni Selektör Binası ve Makine Parkı Açıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hizmete açılan selektör binası ve makine parkını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftçiye destek olmak amacıyla Kayabaşı Mahallesi'nde selektör binası ve makine parkı hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, çiftçilere destek olmak için hizmete kazandırdıkları makine ekipman parkını Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi'yle birlikte incelediklerini belirtti.

Çelebi'nin yıllardır istediği olan bir hayalin gerçekleştiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Selektör binası, zirai ekipmanların ve tarım ekipmanlarının hava şartlarından korunduğu hem de tohum eleme makinesi olan selektör cihazının kullanılacağı bir yer. Burası tarıma büyük bir destek. Binamızı güzel bir şekilde yaptık ve teslim ettik. İnşallah selektör ve zirai araçlar yerleştirilerek burası çiftçimizin hizmetine sunulacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mahmut Çelebi de tarıma ve çiftçilere verdiği destek için Palancıoğlu'na teşekkür etti.