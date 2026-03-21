Meksika, Küba'ya İnsani Yardım Gemisi Gönderdi

MEKSİKO, 21 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, insani yardım malzemeleriyle yüklü bir geminin daha ülkenin doğusundaki limanı Veracruz'dan Küba'ya doğru yola çıktığını söyledi.

Sheinbaum cuma günkü basın toplantısında, "Meksika hükümetinin gönderdiği bir insani yardım gemisi daha Küba adasına doğru yola çıktı. Bu sevkiyat bizim hazırladığımız destekleri, hükümetin ayni bağışlarını ve Meksika halkının dayanışma için Veracruz'a getirdiği yardımları içeriyor" dedi.

Sheinbaum, "Küba halkına destek vermeyi sürdüreceğiz ve an itibarıyla hayati önem taşıyan yakıt ihtiyacını Meksika'yı olumsuz etkilemeyecek formüllerle karşılamanın yollarını arayacağız" diye konuştu.

Meksika'nın bu desteğinin, on yıllardır süren ve ülkenin gelişimini kısıtlayan ekonomik abluka altındaki Küba'ya yönelik köklü bağlılığın bir yansıması olduğunu yineleyen Sheinbaum, ülkesinin kendi kaderini tayin ilkesine olan desteğini ve dış müdahalelere karşı net duruşunu bir kez daha vurguladı.

