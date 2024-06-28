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Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Mayısta yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını ifade etti. Öte yandan ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı ise 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı ihracat verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Şimşek, "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

260 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ ZİRVE

Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret açığını değerlendirdi. "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi" paylaşımında bulunan Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek,Turizmde de güçlü seyrin devam ettiğini vedevam mayısta yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını kaydetti.

CARİ AÇIKTA 6 MİLYAR DOLARLIK "İYİLEŞME" BEKLENTİSİ

Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini beklediklerinin altını çizen Şimşek, "İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

"KREDİ NOTU ARTIŞLARINA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Bakan Şimşek son olarak ise "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ?dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır." sözlerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi İhracat Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Sefa Altun:

Yıllardır hep pembe tablo...insanların geçimini değerlendirin birde görelim..

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Kenan UZUNTAŞ:

bıktık yalanlardan görünen köye kılavuz istemez

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mustafa özkan:

ekonomide taşlar yerine otururken bizim cebimize niye yansımıyor?

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Defenestration Enjoyer:

hep iyi hep iyi halka neden yansımıyor, demek ki yalan.

13
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Cevap :

Buna inan var mı ?

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Halide ok:

Millet cebine bakıyor bizene zenginin ihracatından.Fakir fukarada gösterin

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Yorumcu Davut :

her yıl ihracat rekoru tazeleniyor ama ne enteresandır ki sanayisi olmayan bulgaristan'ın, düne kadar bize işçi gönderen gürcistan'ın parası bizden 15 kat degerli!! nasıl oluyor bu iş biri aydınlatabilir mi?

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kocak aziz:

emekliye calisma olacakti hic bir sey yok hikayeler

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0
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Bilirkişi:

Emekli asgari ücretli gönderin grafik yesin.

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Benekonomistim:

Fakirden kesersen gri listeden çıkarsın

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