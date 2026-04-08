MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak gözaltına alındı
MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Başak'ın bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı