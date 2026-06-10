Haberler

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik çalışmasıyla, kontrol altına alındı.

Turgutlu ilçesi Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme yaşanmaması için soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (MANİSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti

İbrahim Hacıosmanoğlu ölümle burun buruna gelen ABD'li polisi unutmadı
Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim

Ozan Güven'e destek çıktı! Sözleri yeni kavga çıkaracak
Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Aralarında tanınmış isimler var! 14 fenomenin mal varlığına el konuldu
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

İsimler bomba! Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti