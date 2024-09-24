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Manisa'da Kara Yolu Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Manisa'da Kara Yolu Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
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Manisa'nın Demirci ile Salihli ilçeleri arasındaki kara yolunda asfaltlama çalışmalarına başlandı. 12 metre genişliğinde yapılan yolun 2 kilometrelik kısmı tamamlandı, önümüzdeki haftalarda kalan alan da asfaltlanacak. Demirci Belediye Başkanı, ulaşım sorunlarını çözmek için Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Manisa'nın Demirci ile Salihli ilçeleri arasındaki kara yolunun yenilenmesi çalışmaları kapsamasında yapımı tamamlanan alanlarda asfaltlama çalışmalarına geçildi.

İlçe merkezi ile Kılavuzlar Mahallesi arasında 12 metre genişliğinde yapılan yol çalışmaları hızla sürerken karayolları ekiplerince yol yapımının tamamlandığı 2 kilometrelik alana asfaltlama yapıldı.

İki kat olarak yapılan asfaltlamanın 2 kilometrelik bölümünün tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda da kalan 3 kilometrelik bölümün asfaltlanacağı belirtildi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "Şehrimizin ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu manada Ulaştırma Bakanlığımız ile görüşüyor, şehrimizin ulaşım noktasında yıllardır bekleyen sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

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