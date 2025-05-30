Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Coşkusu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, öğrencilerin final öncesi moral bulması amacıyla düzenlediği 'Bahar Şenliği'nde bilimsel etkinlikler, müzik dinletileri ve spor müsabakalarıyla dolu iki gün geçirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bahar Şenliği", bilimsel etkinliklerden kültürel atölyelere, müzik dinletilerinden spor müsabakalarına geniş bir yelpazede gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin final sınavları öncesi eğlenerek moral bulması için yapılan şenlik 2 gün sürdü.

Merkez yerleşkesi ve diğer yerleşkeler ile ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarında da gerçekleştirilen etkinliklere, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun katılım gösterdi.

Şenlikte, konserler ve müzik dinletileri kadar bilimsel etkinlikler, öğrenci topluluklarının renkli performansları ve kültürel atölyeler de dikkat çekti.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından açılan kulüp ve tanıtım stantlarını gezen Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, çalışmalara dair bilgi aldı ve öğrenci topluluklarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.