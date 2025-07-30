Malatya Doğanşehir'de Zabıta Denetimi: Market ve Fırınlar Kontrol Altında

Malatya Doğanşehir'de Zabıta Denetimi: Market ve Fırınlar Kontrol Altında
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fırınlardaki ekmeklerin gramajlarını denetledi. Hijyen standartlarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai yaptırımlar uyguladı.

Malatya Doğanşehir ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

İlçedeki marketlerde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, fırınlarda ise ekmeklerin gramajlarını denetledi.

Hijyen standartlarını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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