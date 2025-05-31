Malatya'da Sağanak Yağış Araçları Etkiledi, Sanayi Sitelerinde Yoğunluk Oluştu

Malatya'da Sağanak Yağış Araçları Etkiledi, Sanayi Sitelerinde Yoğunluk Oluştu
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Malatya'da Sağanak Yağış Araçları Etkiledi, Sanayi Sitelerinde Yoğunluk Oluştu
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Malatya'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle çok sayıda araçta arızalar meydana geldi. Araç sahipleri sanayi sitelerine akın ederek bakım servislerinden yardım alıyor.

Malatya'da sağanaktan etkilenen araçlar sanayi sitelerinde yoğunluğa neden oldu

MALATYA - Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışlar nedeniyle çok sayıda araçta arızalar meydana geldi. Arızalanan araçlar ise sanayi sitelerinde yoğunluğa neden oldu.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle göle dönen yollarda suya gömülen araçlarda arızalar meydana geldi. Araçları arızalanan sürücüler ise sanayi sitelerinin yolunu tuttu.

"Bir çok müşterimiz yolda kaldıklarına dair ihbarda bulundu"

Yeşilyurt Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş, kentte bir süredir etkili olan sağanak yağışlar sonrası çok sayıda aracın durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ederek arızalanan araçların sanayi sitelerinde yoğunluğa neden olduğunu belirtti.

Yoğun yağış nedeniyle suların araç içerisine kadar girerek özellikle mekanik ve alt bölümlerde deformasyonlara neden olduğunu kaydeden işletme sahibi Gümüş, taleplere yetişmeye çalışarak müşterilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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