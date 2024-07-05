Üye Girişi
Haberler

Malatya'da mevsimlik tarım işçileri kayısı hasadında ter döküyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada ekmek parası kazanmak için ter döküyor. Kentte bulunan 9 milyon kayısı ağacında hasat devam ediyor. Mevsimlik tarım işçileri günlük 680 ila 800 lira yevmiye alıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada ekmek parası kazanmak için ter döküyor.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

Yörede "mişmiş" olarak adlandırılan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünü Malatya kayısısı, kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçimine katkı sunuyor.

Kentin en önemli gelir kaynağı konumunda bulunan kayısı, hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri için de gelir kapısı oluyor. Genellikle Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır gibi civar illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

Mevsimlik tarım işçileri, zorlu mesailerinin karşılığı olarak günlük 680 ila 800 lira yevmiye alıyor.

Havanın serin olduğu sabahın ilk ışıklarıyla işe koyulan tarım işçileri, gün içinde 35 dereceyi aşan sıcaklığa aldırmadan, makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp kasalara koyuyor ve işlenmeye hazır hale getiriyor.

"Biraz zor ama severek yapıyorum"

Şanlıurfa'dan gelen 18 yaşındaki tarım işçisi İbrahim Halil Bardakçı, AA muhabirine, babası ve kardeşleriyle çalışmak için kayısı bahçesine geldiklerini söyledi.

Aynı şehirden gelen işçi arkadaşlarıyla kayısı bahçelerinde silkeleme ve toplama gibi işler yaptıklarını anlatan Bardakçı, "Her yıl kayısı bahçesine çalışmaya geliyoruz. İlk zamanlar zordu ama alıştık. Kazandığım parayla da evde eski bir motosikletim var, onu yenileyeceğim." dedi.

Muhabbet Kamış ise liseyi yeni bitirdiğini, sınava girdiğini ve bu yıl iyi bir üniversiteyi kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Kamış, yaz ayındaki boşluğunu kayısı işlerinde çalışarak geçirdiğini aktararak, "Harçlığımı çıkarmak için çalışıyom. Biraz zor ama severek yapıyorum. Her yıl yaz aylarında bu işi yapmaya geliyorum. Her gün ortalama 8-9 kasa patik (kayısının çekirdeğini çıkarma) yapıp günlük 800 lira yevmiyeye çalışıyorum. Üniversitede ise öğretmenlik okumak istiyorum." diye konuştu.

Sevgi Kangal, sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu ve üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

Yaz aylarında ise kayısı bahçesinde çalışmaya geldiğini belirten Kangal, "Kayısıda çalışmayı çok sevmiyorum ama harçlığımı çıkarmak için çalışmaya mecburum. Günde 8-9 kasa patik yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Adıyamanlı Sultan Demirci de 30 yıldır her yaz hasat döneminde Malatya'daki kayısı bahçelerinde çalıştığını dile getirdi.

Demirci, sabahtan akşama kadar patik yaptığını kaydederek, "Kayısı bizim olmazsa olmazımız. İşimizi çok seviyoruz. Artık alıştığımız için kayısı işlerinde zorlanmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuru kayısıda 107 bin ton rekolte bekleniyor

Bahçe sahibi ve Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi ise kent genelinde başlayan kayısı hasadının hızla devam ettiğini söyledi.

Almendi, "Fiyatların da iyi olmasıyla üreticilerimizin bu yıl bereketli bir yıl geçirmesini bekliyoruz. Kentin yüksek kesimlerinde de bugün itibarıyla hasat başladı. Bu yıl rekolte 107 bin ton olarak açıklandı, bunun gerçekleşeceğini umut ediyoruz." dedi.

Şu an Malatya genelindeki kayısı bahçelerinde silkeleme, patik, sergi, kurutma gibi işlemler yapıldığını anımsatan Almendi, "Hasat tüm hızıyla devam ediyor, Malatya genelinde bu yıl kayısı işlerinde çalışacak eleman sıkıntısı da var. Kente Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman gibi illerden mevsimlik tarım işçileri geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Ekmek Dünya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title