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Malatya Akçadağ'da inşa çalışmaları rekor hızla sürüyor

Malatya Akçadağ'da inşa çalışmaları rekor hızla sürüyor
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Malatya Akçadağ'da inşa çalışmaları rekor hızla sürüyor Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde 5 ay önce temeli atılan rezerv alandaki inşa çalışmaları, rekor hızla devam ediyor.

Malatya Akçadağ'da inşa çalışmaları rekor hızla sürüyor

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde 5 ay önce temeli atılan rezerv alandaki inşa çalışmaları, rekor hızla devam ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde, 5 ay önce temeli atılan rezerv alandaki inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan projede, konut ve iş yerlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen bölgeler arasında yer alan Malatya'da, kalıcı konut ve iş yeri projeleri birbiri ardına yükseliyor. Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yürütülen projede ise 82 dönümlük alanda 210 konut, 80 iş yeri ve 28 ofis inşa ediliyor.

Başpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Torun, çalışmaların rekor hızla sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 5 ay önce başlanan inşaat süreci çok hızlı ilerliyor. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a mahallemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Akçadağ genelinde 64 mahallede benzer çalışmaların sürdüğünü ifade eden Muhtar Torun yeni çarşı projesinde kura çekimlerinin tamamlandığını, işyeri ve konut teslimatlarının da kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Muhtar Torun, Başpınar Mahallesi'nde yürütülen proje kapsamında inşa edilen 210 konut, 80 iş yeri ve 28 ofisin ise yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlandığı belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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