Mahmut Arıkan, MSCI'nin Türkiye endeks kararını yolsuzluğun sonucu olarak niteledi

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(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MSCI'nin Türkiye hisselerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini dondurma kararına ilişkin, "Yolsuzluk sebep, MSCI'nin kararı sonuçtur" dedi. Fonlar üzerinden yürütülen işlemlerin denetlenmediğini savunan Arıkan, "Bu kez krizin bedelini sadece yatırımcılar değil, bütün Türkiye ödeyebilir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'nin Türkiye hisselerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini dondurma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin hukuk ve denetim kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Arıkan, fon krizindeki sorumluların ortaya çıkarılması ve hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Arıkan'ın açıklaması şöyle:

"Yolsuzluk sebep, MSCI'nin kararı sonuçtur. Türkiye ekonomisi artık yalnızca ekonomik krizle değil, ağır bir hukuk ve denetim kriziyle karşı karşıya. MSCI'nın Türkiye endekslerini dondurma kararı, bu krizin uluslararası boyuta ulaştığının açık göstergesidir.

Defalarca uyardık. Fonlar üzerinden yürütülen şaibeli işlemlere göz yumdunuz. Denetimleri yapmadınız. Sorumluların üzerine gitmek yerine borsanın görüntüsünü kurtarmaya çalıştınız.

Bugün, bir avuç 'yandaş' spekülatörün önünü kesmeyenler, Türkiye'ye gelecek uluslararası sermayenin önünü kesme noktasına geldiler. Bu tablo, bir yönetim hatası değil; iktidar çevresinin finansal gerçeklerden ne kadar koptuğunun tescilidir.

Bu fon düzeninin arkasında kim varsa, hangi makamda bulunursa bulunsun, bütün ilişkileriyle birlikte ortaya çıkarılmalı ve hukuk önünde hesap vermelidir.

Eğer bu düzenlemeler güven vermezse, 'dostlar alışverişte görsün' anlayışıyla yapılırsa; yabancı çıkışı ve dolarizasyon hızlanacak ve Merkez Bankasının kurduğu kur seti çökecektir.

Bu kez krizin bedelini sadece yatırımcılar değil, bütün Türkiye ödeyebilir."

Kaynak: ANKA