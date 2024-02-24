Üye Girişi
Haberler

Maden Mühendisleri Odası: Mühendisler suçlanmamalı

Güncelleme:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası üyeleri, İliç'teki maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili bilirkişi raporlarında mühendislerin suçlanmasının doğru olmadığını savundu. Grup, işveren vekilinin tali kusurlu olduğunu belirtti.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası üyeleri, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından hazırlanan bilirkişi raporlarında sahadaki mühendislerin asli kusurlu olarak suçlanmasının doğru olmadığını savundu.

Kocatepe Kültür Merkezi önünde toplanan grup üyeleri, ellerinde "Çalışırken ölmek, şirketler yerine yargılanmak istemiyoruz" yazılı dövizlerle bir süre slogan attı.

Grup adına açıklama yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası 49. Dönem Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı Saffet Durak, İliç'te bilirkişi raporlarında ve savcılık tarafından yapılan işlemlerde, sahadaki mühendislerin "asli kusurlu" olarak gözaltına alındığını belirtti.

Bu süreçte işveren vekilinin "tali kusurlu" olarak belirlendiğini savunan Durak, "Tüm madencilik sektörü biliyor ki madenlerde önlem alınması için gerekli bütçeyi sağlayacak kişi ya da tehlike durumunda madeni durduracak fiili yetkili şirket yönetim kurulu, işveren veya işveren vekilidir." dedi.

Durak ayrıca AFAD bünyesinde yapılacak personel alımlarında maden mühendislerine daha fazla yer verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. ??????????????

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title