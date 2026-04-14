Lastikçiden 'sıcak asfalt' uyarısı: Kış lastiği +5 dereceden sonra riskli

Ramazan Demir, iklim değişikliğinin kış lastiği değişim dönemini etkilediğini belirterek, sürücülerin zamanında lastik değişimi yapmamalarının güvenlik riskleri taşıdığını vurguladı.

BİNGÖL'de yaklaşık 30 yıldır lastikçilik yapan Ramazan Demir, iklim değişikliği nedeniyle lastik değişim sezonunun bu yıl durgun geçtiğini söyledi. Kış lastiklerinin +5 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda özelliğini kaybettiğini belirten Demir, "Kışlık lastik yazın sıcak asfaltta kayma yapar, mutlaka sökmek gerekir" dedi.

Merkez Yenişehir Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde esnaflık yapan Ramazan Demir, her yıl 1 Nisan itibarıyla başlayan kış lastiği değişim yoğunluğunun bu yıl havaların soğuk seyretmesi nedeniyle geciktiğini belirtti. Mevsimlerin değişmesinin sürücü alışkanlıklarını da etkilediğini ifade eden Demir, "Normal şartlarda kışlık lastikleri 1 Aralık'ta takar, 1 Nisan'da çıkarırdık. Ancak mevsimler değiştiği için şu an havalar hala soğuk gidiyor ve bu yüzden kimse lastiklerini değiştirmiyor. Normalde mart ayında değişimlere başlardık ama şu an talep oldukça az. Şehir içinde araç kullananlar değişim yapmaya başladı ancak şehirlerarası yola çıkan sürücüler risk almamak için şu an beklemeyi tercih ediyor. Çoğu kişi 15 Nisan tarihini bekliyor" dedi.

'AŞINMIŞ LASTİKLE YÜKSEK SÜRAT ÖLÜME DAVETİYEDİR'

Kış lastiğinin sadece kar ve buz için değil, düşük sıcaklıklar için tasarlandığını ifade eden Demir, "+5 derecenin üzerine çıkıldığında kışlık lastikleri mutlaka sökmek gerekir. Kışlık lastiğin kauçuğu ve hamuru tamamen kış koşullarına göre tasarlanmıştır. Bu sıcaklıktan sonra lastik özelliklerini kaybeder; yazın sıcak asfaltta performans sergilemez ve kayma yapar. Günümüz araçları oldukça güçlü; sürücü gaza bastığında araç anında 200 sürat yapabiliyor. Bu yüksek hızlarda lastiklerin durumu hayati önem taşıyor. 'Nasıl olsa kar yok' diyerek aşınmış lastikle gezmek hem sürücünün kendi canını hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atar. Bu yüzden lastik bakımına ve mevsimine uygun değişime çok dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
