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Kuveyt Emiri, İtalya Başbakanı Meloni ile ekonomi ve savunmada işbirliğini görüştü

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Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, ekonomi ve savunmada işbirliğini genişletme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Meşal, ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Meloni ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuveyt ile İtalya arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında ekonomi ve savunma alanlarındaki işbirliğini genişletme yolları ele alındı.

Emir Meşal ve Meloni görüşmesinde ayrıca, karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi konu ve son bölgesel ve uluslararası gelişmeler de konuşuldu.

Kaynak: AA
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