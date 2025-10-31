Kütahya'da Kavşak Çalışmaları Başladı

Kütahya Adliye Sarayı ve alışveriş merkezinin bulunduğu bölgede, 3 gün sürecek kavşak çalışması başlatıldı.

D-230 Kütahya-Tavşanlı kara yolu ile Pir Ahmet Caddesi üzerinden Adliye Sarayı'na gelen yolda kavşak çalışması başladı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışman 2 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

Adliye Sarayı ile bölgede bulunan alışveriş merkezine gitmek isteyen vatandaşlar için alternatif yol güzergahları açıklandı.

Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik ve yönlendirme levhalarını yerleştirdi.

Mevcut girişler kapatılırken, Adliye Sarayı için tali yol kullanılırken, alışveriş merkezi için de aynı güzergahta alternatif yol oluşturuldu.