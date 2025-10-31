Haberler

Kütahya'da Kavşak Çalışmaları Başladı

Kütahya'da Kavşak Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Adliye Sarayı ve alışveriş merkezinin bulunduğu bölgede 3 gün sürecek kavşak çalışmaları başladı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, alternatif yol güzergahları ile devam edecek.

Kütahya Adliye Sarayı ve alışveriş merkezinin bulunduğu bölgede, 3 gün sürecek kavşak çalışması başlatıldı.

D-230 Kütahya-Tavşanlı kara yolu ile Pir Ahmet Caddesi üzerinden Adliye Sarayı'na gelen yolda kavşak çalışması başladı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışman 2 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

Adliye Sarayı ile bölgede bulunan alışveriş merkezine gitmek isteyen vatandaşlar için alternatif yol güzergahları açıklandı.

Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik ve yönlendirme levhalarını yerleştirdi.

Mevcut girişler kapatılırken, Adliye Sarayı için tali yol kullanılırken, alışveriş merkezi için de aynı güzergahta alternatif yol oluşturuldu.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

Milli yıldızımız ''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları arasında
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.