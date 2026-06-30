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Aydın'da kooperatif başkanı ve 2 şüpheli irtikap suçlamasıyla gözaltında

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten ile 2 şüpheli, kredi başvurularında kayıt dışı para talep ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. MASAK raporunda hesaplarda 11 milyon 482 bin lira hareketlilik tespit edildi.

Aydın'da Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde kredi başvurusunda bulunan vatandaşlardan, "ekspertiz raporu ücreti" ve "bağış" adı altında kayıt dışı para istendiği tespit edildi.

Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü S.V. ile eski sekreter M.A. irtikap suçlamasıyla gözaltına aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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