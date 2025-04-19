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Kuşadası'nda İlkbahar Havası Turistleri Sahillere Çekti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşmasıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Denizseverler, hafta sonunu değerlendirmek için plajları tercih etti. Esnaflar, bu yılki turist akınının hareketli geçmesini bekliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla sahillerde hareketlilik yaşanmaya başlandı.

İlçede bugün hava sıcaklığı gün içerisinde 22 dereceye ulaştı. Hava sıcaklığını fırsat bilen denizseverler, hafta sonu tatilini fırsat bilerek sahillere tercih etti.

Kadınlar Denizi Plajı'nda yoğunluk oluşturan ilçe sakinleri ve turistler, denize girerek sahillerde zaman geçirdi.

Esnaflardan Serpil Atlı, AA muhabirine, nisan ayına rağmen hava şartlarının oldukça elverişli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalara kadar bölgede kış mevsiminin etkilerinin sürdüğünü ifade eden Atlı, "Son bir haftadır hava sıcaklıkları yükseldi. Kadınlar Denizi Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bu yıl hem yerli hem de yabancı turistler açısından hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.

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Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
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