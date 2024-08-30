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Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Başladı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı. Tur, 4 gün 4 etap halinde devam edecek ve Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sona erecek. 17 ülkeden 115 sporcunun katıldığı turda, geçilen bölgelerin tanıtımı yapılacak ve çocuklar için sembolik bir yarış düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımını attığı Tütün İskelesi önünde verdi.

Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, 2 Eylül'de Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Ankara'daki kurucu Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sona erecek.

17 ülkeden 115 sporcunun, 600 kilometre pedal çevireceği bisiklet turu kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlikler düzenlenecek, geçilen bölgelerin tanıtımı yapılacak.

Tur kapsamında çocuklar için de sembolik yarış düzenlendi. Sevgi Gölü önünde başlayan yarış, yaklaşık 1 kilometre sonra Tütün İskelesi'nde sona erdi.

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, AA muhabirine, bisiklet turunu geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Samsun ve çevre illerinin tanıtımına katkı sunmak için böyle bir organizasyon yapıyoruz. Yarışın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda start alması bizim için gurur ve mutluluk vericidir." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Karaaslan, Topsakal ve Vali Tavlı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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