Antalya Diplomasi Forumu 2026 Hazırlıkları Başladı

(ANKARA) - 5. Antalya Diplomasi Forumu 2026, 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'da dünya liderlerini, bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. 150'yi aşkın ülkeden geniş katılımın beklendiği forumda, küresel belirsizlikler ve bölgesel gelişmeler çok boyutlu şekilde ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, "Yarını Tasarlarken, Belirsizliklerle Başetmek / Mapping Tomorrow, Managing Uncertainites" ana temasıyla 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

İlki 2021 yılında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, Devlet ve Hükümet Başkanlarından akademisyenlere, uluslararası kuruluşların yetkililerinden ekonomi ve iş dünyasının temsilcilerine kadar geniş bir katılımla uluslararası gündemin şekillenmesine katkı sunuyor.

Forum'a 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın Devlet ve Hükümet Başkanı, yaklaşık 15 Devlet ve Hükümet Başkan Yardımcısı, 40'tan fazlası Dışişleri Bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde Bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzeyli zevat ile aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu beş bine yakın konuğun katılması bekleniyor.

Devlet Başkanı düzeyindeki katılımcıların yarıya yakınının Afrika ve Avrupa'dan, Dışişleri Bakanı düzeyindeki katılımcıların ise yüzde 40'ının

Afrika, yüzde 35'inin Avrupa ve yüzde 22'sinin Asya'dan olacağı kaydedildi.

ADF2026 kapsamında, lider panelleri dahil olmak üzere, 40'tan fazla etkinlik/oturumun düzenlenmesi öngörülüyor. Oturumlarda, küresel sistemde derinleşen belirsizlikler ve dönüşüm süreçleri ile bölgesel gelişmeler geniş bir yelpazede ele alınacak. Ayrıca, siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik eksenlerde şekillenen başlıca gündem maddeleri tartışmaların odağını oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, forumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze Konulu Sekizli Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır Toplantısı'nın düzenlenmesi planlanıyor.

ADF2026'daki faaliyetler, ADF'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı izlenebilecek. Ayrıca oturumların önemli bir kısmı TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

Kaynak: ANKA