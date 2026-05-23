"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden sürücüler, Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna yol açtı. Polis ve Karayolları ekipleri önlem alırken yoğunluğun arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösterirken Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
