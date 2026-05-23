Bakan Uraloğlu: Hava yollarında 1506 ilave uçuş planlandı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde yoğunluğu karşılamak için 21 Mayıs-3 Haziran arasında iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirterek, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" ifadelerini kullandı.

Planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda hava yolu kapasitesinin artırıldığını belirtti. Hava yollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğine değinen Bakan Uraloğlu, "Yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
