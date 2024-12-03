Üye Girişi
Haberler
Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

Kumluca'da Futsal Şampiyonası Başladı

Kumluca'da Futsal Şampiyonası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Spor Salonu'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen futsal şampiyonası, 21'i kız 73 takım ve 900 öğrenci ile başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, turnuvanın okullar arasında en kapsamlı şampiyona olduğunu belirtti.

Kumluca'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen, okullar arası futsal şampiyonası başladı.

Kumluca Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık bir ay sürecek şampiyonada, futsal küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadeleler yapılacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'nın başlama vuruşuyla başlayan şampiyonada, 21'i kız 73 takım ve 900 öğrenci mücadele edecek.

Koca, yaptığı açıklamada, futsalın okullar arasında en kapsamlı şampiyona olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay sürecek turnuvada öğrencilerin ilçe birinciliği için ter dökeceklerini aktaran Koca, turnuvada gruplarında birinci olan takımların il birinciliği için mücadele etme hakkı kazanacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
img

Kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'de yakalandı
img

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
img

Okul servisinde iğrenç olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.