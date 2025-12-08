Haberler

Zimmetine 6,5 milyon TL geçiren katip tutuklandı

Konya'da Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi, zimmetine geçirdiği 6,5 milyon TL ile kripto borsası ve sanal bahis oynayarak harcama yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Selvi, suçunu savcılığa itiraf etti.

Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi (45), zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi, iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı. Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.

