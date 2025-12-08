Zimmetine 6,5 milyon TL geçiren katip tutuklandı
Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi, iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı. Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.
Haber- Kamera: KONYA DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel