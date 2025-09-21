Kula'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkında gerçekleştirilen etkinliğe katılan 50 bisikletli, 45 kilometre yol katetti.

Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde mola veren sporcuları karşılayan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, katılımcılarla sohbet etti.

Dönmez, jeoparkın tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Katılımcılardan ortaokul öğrencisi Hilal Kaymaz, etkinliğe katılmak için Akhisar'dan geldiğini kaydederek, "Birçok yarışa katıldım ve derece yaptım. İleride bu spora devam etmek istiyorum. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

11 yaşındaki Miray Akçan da iki yıldır bu sporu yaptığını ve milli takıma katılmak istediğini ifade ederek etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Jeopark alanındaki bisiklet turu, sporcuların sürüşünün ardından sona erdi.