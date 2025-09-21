Haberler

Kula'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna 50 bisikletli katıldı. 45 kilometre yol kat eden katılımcılar, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde mola vererek Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile sohbet etti.

Dönmez, jeoparkın tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Katılımcılardan ortaokul öğrencisi Hilal Kaymaz, etkinliğe katılmak için Akhisar'dan geldiğini kaydederek, "Birçok yarışa katıldım ve derece yaptım. İleride bu spora devam etmek istiyorum. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

11 yaşındaki Miray Akçan da iki yıldır bu sporu yaptığını ve milli takıma katılmak istediğini ifade ederek etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Jeopark alanındaki bisiklet turu, sporcuların sürüşünün ardından sona erdi.

