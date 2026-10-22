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Küba'nın Seul Büyükelçisi, Güney Kore ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek istiyor

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Küba'nın Seul Büyükelçisi Claudio Raul Monzon Baeza, ülkesinin Güney Kore ile ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediğini belirtti. Monzon, tarım ürünleri, biyoteknoloji ve kritik minerallerde Güney Kore piyasasında fırsatlar bulunabileceğini ifade etti.

Küba'nın Seul Büyükelçisi Claudio Raul Monzon Baeza, ABD'nin ambargolarıyla mücadele eden ülkesinin, Güney Kore ile ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediğini belirtti.

Monzon, Yonhap'a verdiği mülakatta Güney Kore ile ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'nin ambargolarının ülkede özel ve kamu sektörlerini olumsuz etkilediğini belirten Monzon, "Hükümetlerin siyasi konumları veya uluslararası ittifaklarından bağımsız olarak uluslararası toplumda, bu haksız ve yasa dışı politikanın derhal sona ermesine ilişkin net ve sorgulanamaz fikir birliği mevcut" dedi.

Monzon, ABD'nin Küba'ya yönelik "tehditlerine" tepki olarak topraklarını savunmaya hazırlıklı olacaklarını ifade ederek "Böyle bir senaryonun olmamasını umuyoruz çünkü Küba'ya yönelik askeri eylemler, korkunç insani sonuçları olan bir savaşa yol açar." diye konuştu.

Küba'nın Güney Kore ile ekonomik ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediğini kaydeden Monzon, ülkesindeki tarım ürünleri, biyoteknoloji, kritik mineraller açısından Güney Kore piyasasında fırsatlar bulabileceklerini ifade etti.

Güney Kore ile diplomatik ilişki kurmalarını, Kuzey Kore ile ilişkilerinden ayrı değerlendirdiklerini belirten Monzon, Pyongyang'ın nükleer programına ilişkin soruya, "Nükleer silahların çözüm olduğuna inanmıyoruz. Hiç kimsenin nükleer silaha sahip olması ya da yeni nükleer silah geliştirmesi gerektiğini düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Küba'daki durum

ABD'nin petrol ablukası ve ekonominin kilit sektörlerine uyguladığı ikincil yaptırımlar Küba'da ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.

Küba halkı, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor.

Ülkede özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları fahiş seviyelere yükseliyor.

Güney Kore ve Küba arasında diplomatik ilişkiler

Küba'nın 1949'da Güney Kore'yi tanımasına rağmen ikili ilişkiler, 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.

İki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerinin, 14 Şubat 2024'te nota değişimi yoluyla Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkiler kurduğu belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak 2025'te, Küba'nın başkenti Havana'ya ilk kez büyükelçi atandığını, bu göreve Lee Ho-yul'un getirildiğini açıklamıştı.

Küba'nın Seul Büyükelçisi olarak atanan Claudio Monzon Baeza da aynı ay, Seul'de göreve başlamıştı.

Kaynak: AA
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