Küba, ABD'nin BICSA bankasına yaptırımını saldırgan uygulama olarak nitelendirdi

Küba hükümeti, ABD'nin, ülkenin finansal hizmetleri hedef alan yeni yaptırımlarını "saldırgan bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) bankasını yaptırım kapsamına alan ABD'ye sert tepki gösterdi.

BICSA'nın "tamamen meşru" olduğunu vurgulayan Rodriguez, şunları kaydetti:

"ABD hükümeti, her zamanki gibi Küba'ya karşı saldırgan yeni bir uygulamayı devreye soktu. Bu olayda hedef alınan BICSA, tamamen meşru bir bankadır ve gerek Küba'daki gerekse dünyadaki işlemleri de tamamen meşrudur. Bu, Küba halkına yönelik toplu cezalandırmayı en üst seviyede uygulamaya dönük cani bir kararlılığın göstergesidir."

Rodriguez, 28 Ekim'de BM Genel Kurulunda yapılacak oylama öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, ABD'nin ambargosuna karşı oy kullanacak ülkeleri kararlarından vazgeçirmek için baskı ve şantaj yapmakla suçladı.

ABD'den BICSA'ya yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine eklemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının da eş zamanlı olarak Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) bankasını, Küba ekonomisinin finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermesi veya geçmişte bu sektörde faaliyet göstermiş olması gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldığı ifade edilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, BICSA'nın en az 2022'den bu yana yaptırım uygulanan İran merkezli Karafarin Bank'a hizmet sağladığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA