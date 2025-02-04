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KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Fotoğraf Oylamasında Tercihini Açıkladı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Fotoğraf Oylamasında Tercihini Açıkladı
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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraf seçimleri yaptı ve AA çalışanlarını tebrik etti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Ortaç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğraflarını tercih eden Ortaç, "Haber" kategorisinde de Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Ortaç, "Spor" kategorisinde ise tercihini Piero Cruciatti'nin "Yansıma" karesinden yana kullandı.

Ortaç, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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