Korkuteli Belediyesi'nden Halk Ekmek Tesisi ile Günlük 24.500 Ekmek Üretimi

Korkuteli Belediyesi hayata geçirdiği Halk Ekmek Tesisi ile günlük 24 bin 500 ekmek üretimi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesiste tam buğday, taş fırın, kepekli ve beyaz ekmek çeşitlerinin yanı sıra günlük simit, poğaça, açma ve kek de üretiliyor.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, belediye olarak vatandaşın temel ihtiyaçlarına kaliteli, sağlıklı ve ekonomik çözümler sunmak adına Halk Ekmek Projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Üretimden dağıtıma kadar her aşamada titizlikle çalıştıklarını ifade eden Caran, tesisin üretim kapasitesini 35 bine çıkarmayı ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.