Korgun'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Korgun ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğinde katılımcılar fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi. Etkinlik sonrası Korgun Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Korgun ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sahasında düzenlenen yürüyüş programında, katılımcılar saha içerisinde yürüyüş yaptı, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Sait Burak Yaşar tarafından fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinliğin ardından katılımcılara Korgun Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Programa, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
