Korean Air, Boeing'den 103 Yeni Nesil Uçak Satın Alıyor

SEUL, 26 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Korean Air, Boeing şirketin 103 adet yeni nesil uçak, uçak motoru üreticileri GE Aerospace ve CFM International'dan ise 19 adet yedek motor satın alacak. Şirket, GE Aerospace ile de kapsamlı bir motor bakım servis programı konusunda anlaştı.

Şirketten salı günü yapılan açıklamada toplam satın alma bedelinin yaklaşık 50 milyar ABD doları olduğu belirtilerek bunun 36,2 milyar dolarının Boeing uçaklarına, 13,7 milyar dolarının ise yedek motorlara ve 20 yıllık motor bakım servisine ödeneceği kaydedildi.

İmza töreni, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve toplantısının ardından Washington'da gerçekleştirildi.

Bu anlaşma, şirketin tarihindeki en büyük anlaşma olarak öne çıkıyor. Anlaşmaya göre uçaklar 2030 yılı sonuna kadar aşamalı olarak teslim edilecek.