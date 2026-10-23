Konya Model Fabrika yalın üretim verimliliği programı düzenledi

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Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünyesinde faaliyet gösteren Konya Model Fabrika, "Fabrika Tasarımı ve Yalın Üretim Verimlilik Çıktıları Deneyim Paylaşımı ve Bilgilendirme" programı gerçekleştirdi.

Konya Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahreddin Özkul'un ifadesine yer verildi.

Özkul, artan girdi maliyetleri ve yoğunlaşan rekabet ortamında işletmelerin kaynaklarını etkin kullanmasının önemine dikkati çekti.

Firmaların üretim süreçlerindeki kayıpları tespit etmelerine, çözüm geliştirme yetkinliklerini artırmalarına ve sürdürülebilir verimlilik kültürü oluşturmalarına destek verdiklerini belirten Özkul, "Doğru fabrika tasarımı ve makine yerleşimi, bu sürecin temelini oluşturmaktadır. Yeni bir tesis kurarken veya mevcut üretim alanını genişletirken üretim akışına uygun bir planlama yapmak, yıllar boyunca işletme maliyetini ve çalışma düzenini doğrudan etkilemektedir." diye konuştu.

Açıklamada, program kapsamında, üretim tesislerinin doğru planlanmasının işletmelerin operasyonel verimliliğine etkileri, üretim süreçlerinde israfın azaltılması, kaynakların etkin kullanılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının geliştirilmesine yönelik bilgilerin paylaşıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA