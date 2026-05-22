Konya'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği iş yeri mühürlendi

Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde ruhsatsız üretim yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 110 bin 900 cinsel içerikli ürün, 750 kilogram gıda katkı maddesi, 600 kilogram glikoz şurubu, 440 kilogram cinsel içerikli ürün etken maddesi ile üretimde kullanılan 9 makine ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alınırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.