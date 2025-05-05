Kolombiyalı Çocuklar Mayıs'ta Galatasaray Tesislerini Ziyaret Edecek

Kolombiya'nın Cesar yönetim bölgesinde yaşayan 11 çocuk, mayıs ayında Galatasaray tesislerini gezmeleri için Türkiye'ye gönderilecek.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükelçiliği ile Galatasaray Kulübü işbirliğinde düzenlenen program kapsamında, Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachica kasabasında yaşayan 11 çocuk, mayıs ayında İstanbul'u ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Galatasaray tesislerini gezecek olan çocuklar, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı futbolcular Davinson Sanchez ve Carlos Cuesta ile antrenman yapacak.

Program, ülkenin "Kültür ve Spor Diplomasisi Girişimi" kapsamında düzenleniyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Değişim Koordinatörü Camilo Vizcaya, programın üç boyutlu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray ile spor eğitimi, gençlerin Türkiye'yi tanıması için kültürel bileşen ve ikili ilişkileri güçlendirecek diplomatik boyut." değerlendirmesinde bulundu.

Vizcaya, Galatasaray'da Kolombiya'yı temsil eden futbolcuların çocuklara büyük ilham verdiğini dile getirerek, "Vatandaşlarının uluslararası bir takımda başarı elde ettiğini görmek onlar için çok değerli." dedi.

Programa katılacak olan 15 yaşındaki Angel David Osorio Barrio ise şunları söyledi:

"Sahada olmanın en sevdiğim yanı topa sahip olmanın, pas vermenin, gol atmanın heyecanını hissetmek. Davinson Sanchez gibi milli yıldızımızın oynadığı Galatasaray'da antrenman yapacak olmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek."

Aguachica Belediyesi Spor Koordinatörü Jorge Camargo ise bu ziyaretin bölge için tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın yurt dışında böyle bir deneyim yaşaması büyük bir fırsat. Bu yalnızca sportif değil, kişisel gelişim açısından da değerli bir değişim süreci olacak." ifadesini kullandı.