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Koidu Limited, Çalışma Koşulları Nedeniyle Faaliyetlerini Durdurdu

Koidu Limited, Çalışma Koşulları Nedeniyle Faaliyetlerini Durdurdu
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Sierra Leone'nin en büyük elmas üreticisi Koidu Limited, maaş ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 1000'den fazla çalışanını işten çıkararak faaliyetlerine son verdi. Çalışanlar, görevde kalanlar dahil, maaşların düşük olmasından ve temel ihtiyaçlarının karşılanmamasından şikayetçi.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin en büyük elmas üreticisi olan Koidu Limited, maaş ve çalışma koşulları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, faaliyetlerini durduran ülkenin en büyük elmas üreticisi Koidu Limited, 1000'den fazla yerel çalışanını işten çıkardı.

İsrailli milyarder Beny Steinmetz'in sahibi olduğu BSG Resources şirketine bağlı Octea Limited'in iştiraki olan şirket, ülkenin doğusunda yer alan Koidu madeninde üretimini tamamen sonlandırdı.

Koidu Limited İşçi Sendikası Başkanı Charles Kainessie, yaptığı açıklamada, yalnızca şirketin başkent Freetown'daki merkez ofisinde az sayıda çalışanın görevde kaldığını belirtti.

Kainessie, "Çalışanlar maaşlarının yalnızca yüzde 30'unu alabiliyordu çünkü maaşlar dolar endeksliydi ancak ödemeler yerel para biriminden, 2016 yılı döviz kuru esas alınarak yapılıyordu. Ayrıca, işçilerin temiz su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara erişimi yoktu." dedi.

Ülkede Aralık 2024'te greve giden işçiler, müzakerelere olanak tanımak amacıyla eylemlerine ara vermiş ancak mart başında yeniden iş bırakmıştı.

Öte yandan Sierra Leone Çalışma Bakanlığı, şirket tarafından gönderilen ve 1000'den fazla işçinin işten çıkarıldığını gösteren özet fesih mektuplarını aldığını doğruladı.

Koidu Limited'in yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık elmas ihracatı gerçekleştirdiği belirtilirken, bu ani duruşun, Hindistan gibi büyük üreticilerin de arz kısıtlaması yaşadığı küresel elmas piyasasında yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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