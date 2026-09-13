Kofçaz'da ayçiçeği hasat etkinliği düzenlendi

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü ve Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Beyci köyünü ziyaret ederek ayçiçeği hasat çalışmalarına katıldı.

Üreticilerle bir süre sohbet ederek rekolte, ürün kalitesi ve verim hakkında bilgi alan Ünlü, tarımsal üretimin ilçe ve ülke ekonomisindeki önemine dikkati çekti.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Ünlü, "Çiftçilerimizin binbir emek ve alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin berekete dönüşmesini temenni ediyorum. Ayçiçeği hem bölgemiz hem de ülkemiz tarımı için stratejik bir öneme sahip. Tüm üreticilerimize kazasız, belasız, bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Levent Şenol da çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA