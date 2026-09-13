Haberler

Kofçaz'da ayçiçeği hasat etkinliği düzenlendi

Kofçaz'da ayçiçeği hasat etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü ve Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Beyci köyünü ziyaret ederek ayçiçeği hasat çalışmalarına katıldı.

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü ve Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Beyci köyünü ziyaret ederek ayçiçeği hasat çalışmalarına katıldı.

Üreticilerle bir süre sohbet ederek rekolte, ürün kalitesi ve verim hakkında bilgi alan Ünlü, tarımsal üretimin ilçe ve ülke ekonomisindeki önemine dikkati çekti.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Ünlü, "Çiftçilerimizin binbir emek ve alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin berekete dönüşmesini temenni ediyorum. Ayçiçeği hem bölgemiz hem de ülkemiz tarımı için stratejik bir öneme sahip. Tüm üreticilerimize kazasız, belasız, bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Levent Şenol da çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne dev operasyonla başladı! 15 ilde eş zamanlı baskın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı

Polislere küfreden sözde fenomenin son hali bu
Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

"Kadın meselesi" kavgası can aldı! Yaralılar da var
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti

Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı

İstanbul'da gece yarısı düğmeye basıldı! Mekanları tek tek bastılar
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar