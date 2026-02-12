Haberler

Kocasinan Belediyesi, kapya biberi tohumlarını ücretsiz dağıtacak

Güncelleme:
Kocasinan Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla bölge iklimine uygun erkenci kapya biberi tohumlarını üreticilere ücretsiz dağıtacak. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle çiftçilerin daha az masrafla daha fazla kazanç elde etmelerini amaçladıklarını açıkladı.

Kocasinan Belediyesi, bölge iklimine uygun ve yüksek verimli erkenci kapya biberi tohumlarını ücretsiz dağıtacak.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, tarımın milli bir mesele olduğunu ifade etti.

Tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel tohumların sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla yeni ve farklı projeler ürettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Amacımız, babadan kalma yöntemlerle yapılan tarımın ötesine geçerek çiftçimizi daha az masrafla, daha çok kazanç getiren ürünlerle buluşturmaktır. Bu kapsamda dağıtımını yapacağımız erkenci kapya biberi, hem bölge iklimimize uygunluğu hem de pazar payının yüksek olmasıyla üreticimiz için önemli bir gelir kapısı olacaktır. Dağıtacağımız kapya biberi tohumları, hem kalitesiyle hem de erkenci özelliğiyle pazar değerini artıracak, üreticimize daha fazla kazanç sağlayacak. Biz tohumu veriyoruz, desteği sağlıyoruz, çiftçimiz ekiyor, Kocasinan ve Türkiye kazanıyor."

Öte yandan tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen tohum desteği projesinde başvuruların 20 Şubat'ta sona ereceği duyuruldu.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin, başvurularını mesai saatleri içinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekiyor.

Destekten faydalanmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine ve en az 1000 metrekare sulu tarım arazisine sahip olamaları, sulu arazi bilgisinin ÇKS belgesinde resmi olarak kayıtlı olması şartı aranıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
