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Kocaeli Valiliği'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kocaeli Valiliği'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Kocaeli Valiliği, yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı düzenledi. Vali İlhami Aktaş, toplantıda 2024 yılı ödenek miktarını ve proje gelişmelerini açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nde yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Akçakoca Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali İlhami Aktaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diledi.

Aktaş, yıl sonu itibariyle 705 proje üzerinde aktif olarak çalışma yapıldığını, bu projelerden 240'ının tamamlandığını, 360'ının devam ettiğini, 29'unun da ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Geçen yılki yatırımların proje değerinin 205 milyar lira olduğunu aktaran Aktaş, "2024 yılı ödenek miktarı da 36 milyar. Yıl sonuna kadar bu ödenekten yapılan nakil de yüzde 76." dedi.

Aktaş, 2025 yılı yatırım programları ile ilgili detaylı bilginin ise 2. İl Koordinasyon Toplantısı'nda görüşüleceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, vakfın geçen yılki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Vekili Erdal Aydınlık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Ülker, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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