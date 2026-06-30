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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve araç 60 gün trafikten menedildi. Araçtaki yolcuya da 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesti.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Araçta bulunan yolcuya da aynı kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Şadi Akdoğan
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