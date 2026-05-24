Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 100 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, araç 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Araçta bulunan yolcuya da aynı kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira ceza uygulandı.