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Dilovası'nda Taklit Çanta ve Kaçak Parfüm Operasyonu

Dilovası'nda Taklit Çanta ve Kaçak Parfüm Operasyonu
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, ünlü markaların taklit edilmesiyle üretilen 198 çanta ve 246 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait ürünleri taklit ederek üretilen 198 çanta ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait ürünleri taklit ederek üretilen 198 çanta ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Dilovası'nda 246 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 246 şişe parfüm ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dilovası ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli markalara ait 246 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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